Başkan Savaş Halk Radyo'nun konuğu oldu

04.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:23

Suriye'nin İdlib şehrinden gelen göç dalgası ile alakalı önemli açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, "Hatay bu gelişmeleri 8 yıldır yaşayan bir şehir. Durumun bu pozisyona geleceğini daha önceden biliyorduk. Bu yüzden de demeçlerimizde bu sorunları dile getirdik. Bizim bir misafir daha kaldıracak gücümüz yok. Biz Suriyelilerin kendi sınırları içerisinde güvenli bir ortamın oluşturularak kalması gerektiğini ifade ettik. Maalesef bugünkü tablo bizi çok üzdü. Beş askerimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Umarım şehit sayımız yükselmez ve bir an önce Suriye'de barış ortamı sağlanır" dedi.

"HATAY SURİYE'DEN GELEBİLECEK BİR GÖÇ DALGASINI KALDIRAMAZ"

Başkan Savaş, "Hatay, Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Hükümetin bu konuda önlem alacağını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye sınırları içerisinde güvenli bir bölge sağlayabilecek güce sahip. Bizim söylemlerimiz ile Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleri örtüşüyor.O da artık misafir kabul edemeyeceğimizi biliyor. Cumhurbaşkanımızın da sınır bölgesindeki misafirler için hazırlık yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HATAY'DA HERHANGİ BİR GÜVENLİK ENDİŞESİ YOK"

Hatay'da herhangi bir güvenlik endişesinin olmadığını belirten Başkan Savaş, "Ordumuza güveniyoruz. Bu konuda güvenlik ile alakalı bir sıkıntımız yok. Devletimizin gücü fazlasıyla yerinde. Hatay halkının empati, sempati ve sevgi dili oldukça gelişmiştir. Şehrimizde 8 yıldır kaos tablosu hiçbir zaman olmadı. Bizim insanlarımızın huzura, gelecekle ilgili umutlanmaya ihtiyacı var. Bu nedenle Suriye'deki iç kargaşayı Hatay'da yaşamak istemiyoruz" dedi.

Suriye politikasında bütün sorumluluğu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin almaması gerektiği konusunda açıklama yapan Başkan Savaş, Suriye'de hangi egemen güçler var ise ortaklaşa bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"EKONOMİK UÇURUMUN VE SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞIN OLDUĞU YERDE İNSANLAR YAŞAMAK İSTEMEZLER"

Küresel ısınma hakkında da düşüncelerini paylaşan Lütfü Savaş, "Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Afrika'da küresel ısınma sorunu var. Bu küresel ısınma devam ettikçe su kaynakları yok olacak. Su kaynaklarının tükenmesi topraklardaki çoraklaşmaya neden olacak ve verimli tarım arazileri yok olacak. Bu coğrafyalarda ekonomik gelir oldukça düşük seviyede. Ekonomik uçurumun ve siyasi istikrarsızlığın olduğu yerde insanlar yaşamak istemezler. İnsanlar daha istikrarlı ve demokrasinin temel taşlarının oturduğu yerlerde yaşamak istediklerinden dolayı Türkiye ve Hatay'ın sınırları geçiş noktası olmaya devam edecektir. Bizim ona göre plan ve program yapmamız gerekiyor. Bu durumda sadece Türkiye'nin değil Batı'nın da bu konuda önlem alması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler