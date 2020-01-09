Başkan Sarıkurt: "Kimsesiz vatandaşlarımızın yanındayız"

09.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:40

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, soğuk havalarda sokakta kalan evsiz ve kimsesizlerin Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi.



Sokakta kalan evsiz ve kimsesizleri soğuktan koruyabilmek için geçtiğimiz günlerde Çorlu'da faaliyet gösteren otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu durumdaki vatandaşların Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini istedi. Kimsesiz vatandaşların zorlu kış şartlarında ortaya çıkan barınma ihtiyacını çözmek amacıyla hazırladıkları proje kapsamında otel ve pansiyon işletmecileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Sarıkurt, evsiz ve kimsesizlerin kış ayı boyunca destek veren otel ve pansiyonlarda misafir edileceklerini söyledi. Sokakta kalanların mağdur olmaması için gerçekleştirilen toplantıda desteklerini açıklayan otel ve pansiyon işletmecilerine bir kez daha teşekkür ettiklerini ifade eden Sarıkurt, "Soğuk kış günlerinde kentimizde yaşayan hiç kimsenin dışarıda yardıma muhtaç kalmaması en büyük arzumuz. Bu nedenle kentimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için el ele verdik. Sokakları ve metruk yapıları mesken edinen evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımızın soğuk kış günlerinde mağduriyetlerini giderebilmek için otel ve pansiyon işletmecilerimiz ile başlattığımız çalışma kapsamında onlara sıcak bir yuva sunmak istiyoruz. Muhtaç olanlara yardım eli uzatabilmek için bu konuda siz değerli vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Gelin el birliğiyle bu şehirde kimseyi kimsesiz bırakmayalım. Mağdur olan vatandaşlarımıza ulaşabilmemiz için Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile 0282 684 76 65 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçerek destek olalım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA