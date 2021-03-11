Başkan Sarıkaya'dan İstiklal Marşı kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Sarıkaya'dan İstiklal Marşı kutlaması

11.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:32
Başkan Sarıkaya'dan İstiklal Marşı kutlaması

Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Başkanı Baykan Sarıkaya, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Başkanı Baykan Sarıkaya, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

İstiklal Marşının kabulünün 100.yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Başkan Sarıkaya, "İstiklal Marşımız, milli ruhumuzun, bağımsızlık aşkımızın, hürriyet tutkumuzun, vatan ve millet sevgimizin en güzel ifadesidir. İstiklal Marşımız, emperyalizme meydan okuyuşumuzun belgesidir.

İstiklal Marşımız, milletimizin en olumsuz şartlarda bile dirilişinin, destanlar yazacak kabiliyet ve kapasitede olduğunun ispatıdır.

Resmi İstiklal Marşının kabulünün 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı olması yolunda girişim başlatarak, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünü sağlamıştır.

Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'u ve kurtuluş mücadelesinde bizlere bu vatanı canları pahasına armağan kahraman şehitlerimize rahmet diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Birol Güven Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Sarıkaya'dan İstiklal Marşı kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:37:22. #1.14#
title