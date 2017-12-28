Başkan Sarıcaoğlu'na Başarı Ödülü

Yosunlu Mahallesi Dernek Başkanı Cavit Yıldırım ve Yosunlu Mahallesi Muhtarı Talip Comart, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı başarı ödülü verdi.



Yosunlu Mahallesi Dernek Başkanı Cavit Yıldırım ve Yosunlu Mahallesi Muhtarı Talip Comart tarafından Çakallı'da düzenlenen kahvaltı programına davet edilen Başkan Sarıcaoğlu, mahallelere hizmet götürme çalışmalarındaki başarısından dolayı ödüle layık görüldü.



Samsun'da bulunan Kavaklı muhtarlarından katıldığı programda duygu dolu anlar yaşayan Başkan Sarıcaoğlu almış olduğu ödüllere teşekkür ederek, "Kavak'ta bulunan hemşehrilerimin yanı sıra Kavak dışında yaşayan Kavaklılarımızın da gönlünde taht kurmak beni çok duygulandırdı. Bugün burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yosunlu Mahallesi Dernek Başkanımız Cavit Yıldırım ve Yosunlu Mahallesi Muhtarımız Talip Comart'a ödüllerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"2017 yılının bereketini 2018'de de yaşayacağız"



Sarıcaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "2017 yılında hizmet yönünden ilçemiz çok bereketli bir yıl geçirdi. Doğalgaz ve cezaevi gibi büyük projelerin imzaları 2017 yılında atıldı. Bu yıl Kavak adına çok bereketli bir yıl oldu. Çalışmalarımız aralıksız devam ettiği için 2018 yılında da ilçemizi çok daha güzel sürprizler bekliyor. Çalışmalarımızdan dolayı bizleri bu ödüle layık gören değerli hemşehrilerim hizmetin en iyisine her zaman layıklar. Kavak artık çok daha iyi çalışmalar ile adından sıkça söz ettirmeye devam edecek."



"Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz"



Sarıcaoğlu konuşmasına şöyle tamamladı: "Yaptığımız çalışmalar ile gönüllere dokunmaya vatandaşlarımızı her alanda memnun etmeye devam edeceğiz. Biz buraya hizmet için geldik ve hizmetinde de en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Siz değerli Samsunlu muhtarlarımız bugün buraya işinizi gücünüzü bırakıp geldiyseniz gönüllere girmeyi en iyi şekilde başarmışız ve doğru çizgide gidiyoruz demektir. Birlik ve beraberliğimiz ilçemizdeki vatandaşlarımızda olduğu gibi ilçe dışında yaşayan hemşehrilerimizde de devam edecek. Hizmet için geldik hizmet için varız ve hizmet için durmak yok, çalışmaya devam."



Konuşmanın ardından Başkan Sarıcaoğlu'na ödülü takdim edildi. - SAMSUN