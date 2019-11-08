Başkan Sarıca Mevlid Kandilini Kutladı

08.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:11

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğum yıldönümü olduğunu hatırlatan ve hemşerilerinin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Mevlid kandilini kutlayan Başkan Sarıca mesajında şu görüşleri ifade etti, "Hz. Rasulullah'ın doğumu, insanlığı şereflendirişi, Peygamber olarak seçilişi, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır. Çünkü O, tüm çağlara ve tüm insanlara örnek olarak gönderilmiştir. Biz Müslümanlara düşen görev; O'nu bir model şahsiyet olarak anlayıp, güzel ahlakını yaşayarak insanlığın dikkatine sunmaktır. Aile hayatımızda, ticari hayatımızda, insani ilişkilerimizde, toplumsal ilişkilerimizde hep onun ahlakını ve uygulamalarını örnek almaktır. Mübarek Mevlid kandilini bu duygu ve düşüncelerle idrak ederken, hemşerilerimin, milletimizin ve İslam âleminin Mevlid kandilini kutluyor, mevlid kandilinin İslam âlemine ve tüm insanlığa sevgi, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum"dedi.

Kaynak: Bültenler