Başkan Sarı'ya Nazik Ziyaret

Medeniyetin bize kazandırdıklarını bir kez daha keşfediyor, Türk Müziği'nin eşsiz anılarını, şehrimizin mimari dokusunda iz bırakan tarihi mekanlarla birleştiriyoruz.

Medeniyetin bize kazandırdıklarını bir kez daha keşfediyor, Türk Müziği'nin eşsiz anılarını, şehrimizin mimari dokusunda iz bırakan tarihi mekanlarla birleştiriyoruz. Amasya Darüşşifası olarak bilinen Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzemizde gerçekleştirilecek olan "Yaprak Sayar'la İpek Yolu'nda Meşk" programı öncesi TSM Sanatçısı Yaprak Sayar, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Direktörü M. Agah Karlıağa ve Tarihçi-Yazar İlkin Başar Özel Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Sarı, konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre