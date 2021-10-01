Başkan Sarı'ya Bir Ödül Daha
Karadeniz Haberci Dergisi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın ödülünü, başkanımız adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Muammer Tufanoğlu aldı.
Karadeniz Haber ci Dergisi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın ödülünü, başkanımız adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Muammer Tufanoğlu aldı
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