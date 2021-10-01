Başkan Sarı'ya Bir Ödül Daha - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sarı'ya Bir Ödül Daha

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Sarı'ya Bir Ödül Daha

Karadeniz Haberci Dergisi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın ödülünü, başkanımız adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Muammer Tufanoğlu aldı.

Karadeniz Haber ci Dergisi'nin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni'nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sarı'nın ödülünü, başkanımız adına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Muammer Tufanoğlu aldı

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Seyit Torun Donald Trump Sezai Temelli Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Gülben Ergen Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Bülent Uygun Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Sarı'ya Bir Ödül Daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 19:40:00. #1.11#