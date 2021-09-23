Başkan Sarı, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na Katıldı - Haberler
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Başkan Sarı, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Sarı, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na Katıldı

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 2. Toplantısı'nın 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan programına katılım sağladı.

İSTANBUL (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 2. Toplantısı'nın 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmekte olan programına katılım sağladı. Kültür Mirası ve Koruma Fuarı etkinlikleri kapsamında açılış konuşmalarının ardından TKB Koruma Özendirme Yarışması Sergi Açılışı Eğitimler ve Söyleşilerin yapıldığı programda Başkan Sarı, il Belediye Başkanları ve Dernek Yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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