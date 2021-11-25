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Başkan Sarı, Öğretmenlerimizi Ziyaret Etti

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Başkan Sarı, Öğretmenlerimizi Ziyaret Etti

Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin gününü kutlamak için 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Belediye Başkanı Başdanışmanımız Sayın Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Şahin ve Belediye Başkan Yardımcımız Ali Özel, Zabıta Müdür...

Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin gününü kutlamak için 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, Belediye Başkanı Başdanışmanımız Sayın Ahmet Yenihan, Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Şahin ve Belediye Başkan Yardımcımız Ali Özel, Zabıta Müdür Vekilimiz Selim Keleş ve zabıta ekiplerimizce okullarımız ziyaret edildi. Öğretmenlerimize çeşitli hediyeler takdim edilerek değerli öğretmenlerimizin bu özel günü kutlandı. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

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