Başkan Sarı, Kuzoluk Yayla Şenlikleri'ne Katıldı
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Başkan Sarı, Kuzoluk Yayla Şenlikleri'ne Katıldı

Başkan Sarı, Kuzoluk Yayla Şenlikleri'ne Katıldı
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Akdağ Köyleri ve Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Koyuncu'nun daveti üzerine bu yıl 8'incisi düzenlenen Kuzoluk Yayla Şenliği etkinliğine katılım sağladık.

Akdağ Köyleri ve Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Koyuncu'nun daveti üzerine bu yıl 8'incisi düzenlenen Kuzoluk Yayla Şenliği etkinliğine katılım sağladık. Başkan Sarı programda yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin hemşehrilerimiz arasındaki samimiyeti artırdığına değinerek "Misafirperverliklerinden dolayı dernek yönetimi ve Amasyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. " sözlerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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