Başkan Sarı, Kurban Kesim Alanlarını Ziyaret Etti

AMASYA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarımızın bayramını kutladı. Başkan Sarı, "Kesilen kurbanlarımızın Allah katında kabul olmasını diliyor, bayramın Ülkemize, Milletimize ve Amasya'mıza kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini niyaz ediyorum. " sözleriyle bayramı kutladı.

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