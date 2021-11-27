Başkan Sarı, İzmir'deki Amasyalılarla buluştu - Haberler
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Başkan Sarı, İzmir'deki Amasyalılarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sarı, İzmir'deki Amasyalılarla buluştu

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İzmir'de yaşayan Amasyalılarla kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İzmir'de yaşayan Amasyalılarla kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Merkezi İzmir'de bulunan Amasya'yı Sevenler Derneği'nin organize ettiği programa katılan coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Sarı, "Amasya'ya olan sevdamız devam ediyor. Vatandaşla aramızdaki tüm engelleri kaldırarak hemhal olduğumuz ve Türkiye'de Hes'i kuran ilk belediye olmanın gururuyla "Aşıklar diyarı" Amasyalı olmaktan duyduğum gururu sizlerin önünde dile getirmek beni oldukça memnun etti" dedi.

Hayata geçirdikleri ve planladıkları projelerden bahseden Sarı'nın hemşerileriyle sohbet edip günün anısına fotoğraf çektirdiği programda MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da yer aldı. - AMASYA

Başkan Sarı, İzmir'deki Amasyalılarla buluştu

Başkan Sarı, İzmir'deki Amasyalılarla buluştu

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