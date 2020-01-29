Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor
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Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yoğun iş temposundan fırsat buldukça esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.

29.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:39
Başkan Sarı, her fırsatta esnafları esnafı ziyaret ediyor

Belediye Başkanı , yoğun iş temposundan fırsat buldukça esnafları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı esnafları ziyaret ederek, dertlerini, istek ve taleplerini dinledi. Başkan Sarı, "Esnafımız devletimizin ekonomik temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. Bunun bilinciyle onların dertleriyle dertleniyoruz, çözüm için üzerimize düşen görevi yapmak adına onları sık sık ziyaret ediyoruz" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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