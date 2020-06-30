Başkan Sarı, dost meclisinde sanatçılarla buluştu Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dost meclisi toplantısında, kentte çalışmalarını sürdüren sanatçılarla bir araya geldi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dost meclisi toplantısında, kentte çalışmalarını sürdüren sanatçılarla bir araya geldi.

Amasya Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Mehmet Sarı ile Dost Meclisi" söyleşisinin bu haftaki konukları, kentteki sanatçılar oldu.

Sarı, Amasya'yı tanıtmak ve şehri turizm müzesi haline getirmek istediklerini belirterek, "Şehrimizde mutlu insan yüzünü fazlasıyla görmek niyetindeyiz. 31 Mart akşamı itibarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak o günden sonra benim için siyaset bitmiştir. Ben artık Amasya Sevenler Derneği üyesiyim. Onun için Ankara'nın imkanlarını elimizdeki fırsatlarla şehrimize getirmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Sarı, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaynak: AA