Başkan Sarı'dan Sürücülere 'Okullar Açıldı Dikkatli Ol' Çağrısı

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, 2017-2018 öğretim yılının başlaması dolayısıyla sürücüleri uyardı.



11 Eylül Pazartesi günü anaokuluna ve liseye yeni başlayacak öğrenciler için ders zilinin çaldığını, 18 Eylül Pazartesi günü ise tüm öğrencilerin ders başı yapacağını hatırlatan Sarı, "Çocuklar sabahın çok erken saatlerinde okullarına gitmek zorunda kaldıklarından uykusuz, dalgın ve kuralları yetişkinler kadar bilemeyecekleri için dikkatsiz olabilirler. O nedenle çok dikkatli olmak ve kurallara uymak sorumluluğunda öncelikte sürücülere düşmektedir. O nedenle, çok ama çok dikkatli davranarak telafisi mümkün olmayacak felaketlere sebep olmayın" dedi.



Geçen yıl ülke genelinde trafik kazaları oluş sıralamasında İstanbul'un ilk sırada Mersin'in ise 6. sırada yer aldığını kaydeden Sarı, "Bu hiç hoş olmayan sıralama bizlere, yani tüm Mersinli sürücülere çok ama çok dikkatli olmalarının gerekliliğini işaret etmektedir. Unutmayınız ki, kazaları araçlar değil, dikkatsiz, kuralara uymayan sürücüleri neden olur. O nedenle lütfen azami ölçüde dikkatli davranarak bir kazaya neden olmayın, yuvanıza, yuvalara ateş düşürmeyin" diye konuştu. - MERSİN