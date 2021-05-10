Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı

Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerini çat kapı ziyaret ederek pide ikramında bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların evlerini çat kapı ziyaret ederek pide ikramında bulundu.

Amasya Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara ihtiyaç sahibi ayrımı yapmadan günde 3 bin pide dağıtıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde olan vatandaşlara belediye ekipleri, araçlarıyla mahalle aralarına girip kapı, kapı pide dağıttı. Şeyhcui Mahallesi'ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

'RAMAZAN, EKMEĞİNİZİ BÖLÜŞMEKTİR, PAYLAŞMAKTIR'

Ramazan süresince sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Başkan Sarı, "Vatandaşlarımızdan koronavirüsle mücadele kapsamında devletimizin koyduğu kurallara uymalarını istiyoruz. Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Vatandaşlarımız dışarı çıkamadığı için kapı kapı gezerek pidelerini dağıtıyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın duasını almak. Amasya'yı seviyorum, Amasya'yı seveni de seviyorum" diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZ İÇİN GÖREV YAPIYORUZ'

Kentte her sene ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini anlatan Sarı, "Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım" ifadelerine yer verdi.

Mahalle muhtarı Ömer Keleş de Sarı'ya teşekkür ederek, "Bu sene korona virüs sebebiyle başkanımız yemek etkinliği yerine böyle bir etkinlik düzenledi. Çok teşekkür ederiz. Mahalleli çok mutlu oldu. Vatandaşlarımız ayrıca ramazan ayı boyunca şebeke suyunun ücretsiz olmasında dolayı çok memnun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı
Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı
Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Burcu Biricik Barış Murat Yağcı
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Serdar Aziz Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Sarı'dan halka çat kapı pide ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:49:23. #1.16#

title