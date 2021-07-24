Başkan Sarı, Basın Bayramı Kutlama Mesajı Yayınladı
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Başkan Sarı, Basın Bayramı Kutlama Mesajı Yayınladı

Başkan Sarı, Basın Bayramı Kutlama Mesajı Yayınladı
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Belediye Başkanımız Mehmet Sarı 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sarı mesajında "Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre

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