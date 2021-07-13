Başkan Sarı, Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Başkan Sarı, Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Başkan Sarı, Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, geçtiğimiz günlerde Amasya Baro Başkanlığına seçilen Av. Bahadır Tekeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, geçtiğimiz günlerde Amasya Baro Başkanlığına seçilen Av. Bahadır Tekeş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Sarı, Sayın Tekeş'e yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Ziyarette Başkan Sarı'ya Belediye Başkan Yardımcımız Celil İnce ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Muammer Tufanoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Sarı, Baro Başkanı Av. Bahadır Tekeş'e Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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