Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst geçit projelerini görüştü
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Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst geçit projelerini görüştü

09.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:57
Başkan Sarı, Bakan Karaismailoğlu ile alt ve üst geçit projelerini görüştü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Kent merkezinden geçen karayolu üzerine yapılacak olan alt ve üst geçit projeleri hakkında Bakan Karaismailoğlu ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Sarı, yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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