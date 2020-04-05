Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos"
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Mehmet Sarı, Amasya

Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos"

Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos" Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos" dedi.

05.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:46
Başkan Sarı: ' Amasya'da maske karaborsacılığına paydos'

Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos"

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos" dedi.

Amasya'da pazar yerini teftiş eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, " Kendimizin ürettiği maskeleri vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amasya'da kimse parayla maske satın almasın. Bu konuda karaborsacılık yapanlara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine korona virüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği genelgeye göre, pazar yerlerini teftiş ettiklerini belirten Başkan Sarı, " Pazar yerlerinin girişini ve çıkışını kontrol altına aldık. Pazar alanına sayılı sayıda müşteriyi gerekli dezenfeksiyon işlemlerini uygulayarak alıyoruz. Bu sayede içerde oluşabilecek yoğunluğun ve tehlikenin de önüne geçiyoruz" şekilde konuştu.

Önceki günlerde 700 bin adet olarak üretimine başladıkları maskelerin ihtiyaç üzerine 1 milyon adete çıkardıklarını söyleyen Başkan Sarı " Amasya'da kimse maske sıkıntısı çekmeyecek. Pazar yerleri girişinde ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz maske dağıtımına başladık. Kontrollerini de zabıtalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Pazar girişinde ateşini ölçüyor, el dezenfektanı sıkıyor, maskesi yoksa maske veriyor ve son olarak ise bilgilendirici broşür dağıtıyoruz. Maske takmayan veya kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uyguluyoruz. Kimse bir başkasının sağlığını tehlikeye atacak faaliyette bulunamaz" dedi.

Ardından pazar alanını teftiş eden Başkan Sarı, maske takmayanları uyardı ve maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Başkan Sarı: ' Amasya'da maske karaborsacılığına paydos'

Kaynak: İHA

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Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos"
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