Başkan Sarı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kutlama Mesajı Yayımladı

BelediyBelediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sarı mesajında "Hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek dileğiyle tüm eğitim camiamızın 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılını kutluyorum. " sözlerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre