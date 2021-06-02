Başkan Sarı, 12 Haziran Festivali Kutlama Komitesi Toplantısına Katıldı
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Başkan Sarı, 12 Haziran Festivali Kutlama Komitesi Toplantısına Katıldı

Başkan Sarı, 12 Haziran Festivali Kutlama Komitesi Toplantısına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası öncesi şehrimizde planladığımız programlarla ilgili, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında ilgili kurumlarla toplantı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası öncesi şehrimizde planladığımız programlarla ilgili, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında ilgili kurumlarla toplantı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Sarı, 12 Haziran Festivali Kutlama Komitesi Toplantısına Katıldı - Haberler
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