Başkan Sarı, 12 Haziran Festivali Kutlama Komitesi Toplantısına Katıldı

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası öncesi şehrimizde planladığımız programlarla ilgili, Belediye Başkanımız Mehmet Sarı, Valimiz Mustafa Masatlı başkanlığında ilgili kurumlarla toplantı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.