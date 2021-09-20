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Başkan Sandıkçı soruları dijital platformda yanıtlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sandıkçı soruları dijital platformda yanıtlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medya üzerinden gelen soruları video programında yanıtlıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medya üzerinden gelen soruları video programında yanıtlıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşın sosyal medya üzerinden yönelttiği sorulara YouTube platformu üzerinden birer hafta arayla yayınlanacak olan "Başkana Soru-Yorum" adlı 30 dakikalık video programında yanıt vermeye başlıyor. Göreve geldikleri günden itibaren Canik Belediyesi'nde şeffaf ve net bir yönetim sergileme çabası içerisinde olduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşın sosyal medya üzerinden göndereceği her türlü soruyu bu video programlarında cevaplayacağını duyurdu.

Başkandan açık davet

Başkan İbrahim Sandıkçı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan tanıtım videosunda program hakkında, "Sizlerle bir araya geleceğimiz video serimiz yakında başlıyor. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda aynı şeffaflık ve samimiyet içerisinde sizlerle buluşma gayesi içerisindeyim. Bu bağlamda gerek benimle ilgili gerekse belediyeciliğe dair aklınıza gelen tüm soruları sosyal medya hesabımızdaki duyuru videoma yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de içtenlikle gönderdiğiniz soruları yanıtlamaya çalışacağım. Sorularınızı büyük bir merakla bekliyorum" dedi.

"Bilgi kirliliğinin önüne geçmede kararlıyız"

Vatandaşla her vakit iç içe olduklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşımıza kapımız her zaman açık. İstedikleri zaman gelip sorun ve taleplerini bize iletebiliyor. Zaten mesai saatlerimiz dışında halkla sık sık buluşup bir araya geliyoruz. Vatandaşımızla sağlıklı iletişim kurma adına düzenli olarak mahalle buluşmalarımız gerçekleşiyor. Bilgi kirliliğinin önüne geçme adına vatandaşımızla doğrudan iletişim kurma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı'ya soru yöneltmek isteyen vatandaşların "Canik Belediyesi" ve "İbrahim Sandıkçı" sosyal medya hesaplarını ya da Canik Belediyesi web sayfasındaki "Başkana Soru-Yorum" bölümünü kullanabilecekleri duyuruldu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı soruları dijital platformda yanıtlıyor

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