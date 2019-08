Başkan Sandıkçı: "Partimizin yürüdüğü yol, onurlu ve aydınlık bir yoldur"

15.08.2019 11:17

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı "AK Parti 18 yıl önce milletimizin bağrından doğmuş, dua ve inançla bugünlere gelmiş bir erdemlilik hareketidir" dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan İbrahim Sandıkçı, AK Parti'yi siyaset sahnesine çıkaran güç, milletin ortak aklı ve temiz vicdanı olduğunu belirtti. Siyaset anlayışının temelinde de her zaman milletin olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Bizim siyaset anlayışımızın temelinde de her zaman milletimiz vardır. Partimizin yürüdüğü yol, onurlu ve aydınlık bir yoldur. Çünkü bu yolun her adımı milletimizin umudu, talebi ve fikirleriyle kat edilmiştir. Milletimizle kurduğumuz ortak dili devam ettirmek başarılarımızın temel dayanağıdır. AK Parti'nin kurumsal kimliğini oluşturan değerler, ilkeler üzerinde yaşadığımız tarihin ve coğrafyanın hissiyatıyla örülmüştür. Dolayısıyla bu kimliğin bu ruhun korunması bizim için vazgeçilmezdir. Aziz milletimiz kendisine hizmet edeni her zaman baş tacı etmiş şahsi hesap peşinde koşanlara ise her platformda gereken dersi vermiştir" diye konuştu.

Milletin her zaman en iyi hizmeti hak ettiğini söyleyen Sandıkçı, "AK Partimizin 18 yıllık iktidarı, milletimizin ne kadar kadirşinas, vefalı ve asil bir duruş sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. Her türlü hizmetin en iyisini hak eden milletimiz kendisine aşkla hizmet eden, partimizin kurucusu, Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir teveccühle demokrasi tarihinin unutulmayacak kahramanlarından biri haline getirerek hem gönlünde hem de gerçek hayatta ulaşılabilecek en üst makama getirmiştir. Her şeyden önemlisi milletimize hizmet etme onuruna erişerek milletimizin gönlünde taht kurmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 yıldır milletimize hizmet etme onuruna erişen, ülkemize sayısız hizmetlerde bulunan ve milletimizin gönlünde taht kuran partimizin 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yeniden büyük Türkiye hayaliyle partimizi ortaya çıkaran ruhun ve inancın öncülük ettiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine milletçe ulaşabilmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA