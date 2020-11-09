Başkan Sandıkçı: "Ortak sevdamız Canik"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kültür Merkezi'nde, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek, "Burada bulunan herkesin ortak sevdasıdır Canik. Burada bulunan herkes artık çok iyi biliyor ki, çok çalışmaktan başka hiçbir hedefimiz yok" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kültür Merkezi'nde, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek, "Burada bulunan herkesin ortak sevdasıdır Canik. Burada bulunan herkes artık çok iyi biliyor ki, çok çalışmaktan başka hiçbir hedefimiz yok" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, muhtarların görüş ve önerilerini dile getirdiği buluşmada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Oldukça samimi bir havada geçen buluşmada, göreve geldikleri andan itibaren gece ve gündüz hiçbir şekilde duraksamadan çalışmaya devam ettiklerinin altını önemle çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Burada bulunan herkesin ortak sevdasıdır Canik. Burada bulunan herkes artık çok iyi biliyor ki, çok çalışmaktan başka hiçbir hedefimiz yok. İmar, kentsel dönüşüm, yeni bulvar yolu, sosyal yardım, meslek, istihdam, yol çalışmaları, yeşil alan, eğitim, spor, turizm ve merkezi hükümet projelerinin birçoğu bitti, birçoğu devam ediyor ve birçok da yeni hazırlıklar yapıyoruz" diye konuştu.

"Önce meslek, önce istihdam önce aş"

Hızıyla baş döndüren bir çağda yaşadıklarını, bu çağın gerekliliklerini yapamayanların ne bugün için ne de yarın için söz hakkı olmayacağını vurgulayan Sandıkçı, "Bu anlamda belediyede seferberlik ilan ettik. Canik İlçesi meslek ve istihdam alanında hem bugünün hem de çağın gerekliliklerini en iyi yerine getiren bölge olacaktır. Bu anlamda geçtiğimiz dezavantajlı gruplar için hazırladığımız bir projemiz OKA tarafından yaklaşık iki milyon TL destek almıştır. Bu iş garantili bir kursumuzdur. Hazırlıkları hızla tamamlıyoruz. Gençlerimiz bütün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmamız yine hızla devam ediyor. Çocuklarımız için hem eğitim hem de mesleki hazırlık anlamına gelecek projelerimiz başlama aşamasına geldi. Herkes görecek ki, derdimiz kurs açmak değil, mesleki istihdam oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

Salgınla mücadelemiz devam ediyor

Dünyanın ve Türkiye'nin bir salgın neticesinde inanılmaz zorlu bir viraja girdiğini söyleyen İbrahim Sandıkçı, "Pandemi sürecinde Canik Belediyesi olarak çok önemli bir refleks gösterdik. Bir an dahi duraksamadan vatandaşımızın yanında olduk. Sokakları evimiz yaptık. Vatandaşımızın bütün taleplerine anında cevap verdik. Yasakların en sert olduğu dönemde belki yan yana olamadık ama yüreklerimiz birdi. Burada pandemi sürecinde yaptıklarımızı tek tek anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Zaten bu süreci birlikte paylaştık. Şimdi vatandaşımızın sağlığı ve hayatı konusunda asla taviz vermeyen tavrımızı, Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi kurarak devam ettiriyoruz. Son vaka görülene kadar da örnek gösterilen bu çabamız katlayarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları

İmar ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da muhtarlara bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyemiz her alanda onlarca çalışmayı, projeyi, etkinliği ve hizmeti durmaksızın sizlerle birlikte devam ettiriyor. Bütün bunların yanında ise ilçemiz için hayati önem taşıyan imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarında da titiz bir çalışma yürütüyor. Tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için kılı kırk yardığımız bir süreç yönetiyoruz. Hedefimiz, tamamına yakını imar olmuş, kentsel dönüşümü ile örnek gösterilen bir şehir dokusu oluşturmaktır. Meclisimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili bakanlık noktasında çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çok yakında sadece bu iki başlıkla ilgili özel bir toplantıda sizlerle bir araya gelerek tüm halkımızı bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı