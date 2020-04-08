Başkan Sandıkçı: "Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz"
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İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel

Başkan Sandıkçı: "Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz"

Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gıda yardımlarımızı, temizlik malzemesi yardımlarımızı ulaştırmak için ekiplerimiz ilçe insanımızın günün her saati hizmetinde.

08.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:28
Başkan Sandıkçı:

Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gıda yardımlarımızı, temizlik malzemesi yardımlarımızı ulaştırmak için ekiplerimiz ilçe insanımızın günün her saati hizmetinde. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla buluşarak korona virüsü salgını ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Sandıkçı, "Salgının ülkemizde görülmesinin ardından belediye olarak, devletimizin ve bakanlıklarımızın uyarılarını harfiyen uygulayarak ilçemizde gerekli tüm önlemleri aldık, almaya da devam ediyoruz. İlçemizin tamamında, kamu kurumlarında, pazar yerlerimizde, sokaklarımızda, caddelerimizde, dezenfeksiyon çalışmalarımız ve anti bakteriyel sabunlu suyla yıkama çalışmalarımız, salgından korunmak için bilgilendirme çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.

"Siz muhtarlarımız bizlerin mahallelerimizdeki gözümüz kulağımızsınız" diyen Sandıkçı, "Özellikle ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde muhtarlarımızın görüşleri, düşünceleri, gözlemleri her zamankinden çok daha fazla önem kazanmakta. İçinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmak için başka neler yapabiliriz, insanlarımızın yaşamına daha fazla nasıl dokunarak onların mutlu, sağlıklı yaşamalarına destek olabiliriz diye muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Zorda kalan, aşsız kalan, hiç bir insanımızın olmasına gönlümüz razı gelmez. Gıda yardımlarımızı, temizlik malzemesi yardımlarımızı ulaştırmak için ekiplerimiz ilçe insanımızın günün her saati hizmetinde. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeter ki gerçek ihtiyaç sahiplerini bulalım. Muhtarlarımızdan gelen istek ve talepleri dikkate alarak, birlikte güç birliği yaparak insanlarımızın yaşamlarına dokunmaya, sağlıklı yaşamaları için gerekli çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ülkenin geleceği için güç birliği içinde olmak gerektiğini belirten İbrahim Sandıkçı, "Devletimizin dimdik ayakta durabilmesi, güçlü olması, insanlarımızın sağlıklı, mutlu olmasına, bir ve beraber olmasına bağlıdır. Devletimizi güçlü kılmak için, tüm hizmet paydaşlarımızla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek, vatandaşlarımızın sağlığı mutluluğu için, ihtiyacı olanın yanında olmaya, muhtarlarımızdan gelen talepleri gidermeye, herkesin evine sıcak AŞ olmaya devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda bu salgından kurtulacağız. Devletimizin tüm uyarılarını dikkatle takip edelim. Salgın riski ortadan kalkana kadar evlerimizde kalalım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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