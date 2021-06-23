Başkan Sandıkçı: "İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmak"
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Başkan Sandıkçı: "İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmak"

Başkan Sandıkçı: 'İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Canik Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına katılarak polislik sınavına hazırlanan ve POMEM parkurunda başarılı olarak ilk aşamayı geçen gençler, verdiği destekten dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Canik Belediyesi'nin ücretsiz kurslarına katılarak polislik sınavına hazırlanan ve POMEM parkurunda başarılı olarak ilk aşamayı geçen gençler, verdiği destekten dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti. Başkan Sandıkçı ilk kez düzenlenen kursun faydalı olmasında dolayı sevincini paylaşarak, "İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmaktır. Kurslarımız bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşımıza hizmet vermemiz gerekiyor" dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) tarafından düzenlenen sınavlara Canik Belediyesi'nin ücretsiz kurslarıyla hazırlanıp ilk aşamayı başarıyla tamamlayan polis adayları, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı makamında ziyaret etti. Canik Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu'nun çok faydalı olduğunu belirten gençler, pandemi sürecinde kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Sandıkçı'ya teşekkür etti. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bir sonraki mülakat aşaması için genç adaylara başarılar diledi.

Belediyelerin görevinin vatandaşa hizmet sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, "İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmaktır. Kurslarımız bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Vatandaşımıza hizmet vermemiz gerekiyor. İlk öğrencilerimiz sizlersiniz. İnşallah sizden sonra da eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

"Kolluk kuvvetinde çalışmak vatandaşa hizmet etmektir" diyen Başkan Sandıkçı, "Hiç kimse polise, belediyeye bir derdi olmazsa gelmez. Ne yaparsanız ömrünüz boyunca onu bulursunuz. Onun için, insanlara hizmet etmekten her zaman mutluluk duyun" ifadelerini kullandı.

Gençlerin başarılı olmalarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Sandıkçı polis adaylarına, "Hayat yeni başlıyor. Ne kadar mücadele etsek de rızkınız kadar nasibiniz olur. Dolayısıyla bu mücadeleyi verirken bazı değerlerimiz var, onlardan asla kopmayın! Çok hırslı olmaya gerek yok. Ama iyi bir insan olmaya her zaman ihtiyaç var" tavsiyesinde bulundu.

Polisliğin zor bir meslek olduğunu söyleyen Başkan Sandıkçı, bu mesleği yapabilmeleri için gençlere özgüvenli olmalarını tavsiye etti. Başkan Sandıkçı, "Kazanıp göreve başladığınızda bir gün bir yerde karşılaşırsak kendinizi tanıtın. Bundan ziyadesiyle memnun oluruz" şeklinde konuştu.

Genç polis adayları da Başkan Sandıkçı'ya, mülakatı kazanıp polis olmaya hak kazandıklarında üniformalı olarak tekrar ziyarete geleceklerinin sözünü verdi. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı: 'İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmak'
Başkan Sandıkçı: 'İşimiz vatandaşımıza yardımcı olmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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