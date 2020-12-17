Başkan Sandıkçı: "Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun"
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Başkan Sandıkçı: "Hoşgörü ve sevgi yolumuz olsun"

17.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:09
Başkan Sandıkçı:

Ülke coğrafyasının her bir karesinin çok büyük değerler ihtiva ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıldönümünün bu zor günlerde herkese ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Ülke coğrafyasının her bir karesinin çok büyük değerler ihtiva ettiğini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat yıldönümünün bu zor günlerde herkese ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Tüm insanlığın zor günler yaşadığı bu dönemde Mevlana gibi büyük değerleri anlamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hz. Mevlana'yı anlamanın ve hayata dahil etmenin her anlamda katkı sağlayacağını belirterek, açıklamalarda bulundu.

Yeni yıla Mevlana bakış açısıyla girilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Böylesi büyük değerleri anlamak, hayatımıza ve yaşantımıza dahil etmenin her anlamda katkı sağlayacağını aşikardır. Mevlana bu coğrafyanın büyük mütefekkirlerinden ve mutasavvıflarından biridir. Meselesi gönüldür. Meselesi yürektir. Meselesi insandır. Bu zor günlerde yaptığımız yolculukta bizim için adeta bir fenerdir. Tüm insanlığı sevgiye ve hoşgörüye davet eden bu sese dün olduğu gibi bugün de ihtiyacımız vardır. Zor geçen 2020 yılının ardından yeni yılda, onun bakış açısı ve duruşuyla umuda, cesarete ve özgüvene daha yakın olacağımızı düşüyorum" dedi.

Hz. Mevlana'yı anlamanın zorlukları aşma konusunda büyük önem arz ettiğini dile getiren Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

"Çünkü onların ismini bugünlere taşıyan, birer yürek işçisi olmalarıdır. Onlar bizi birbirimize kenetler. Onları anlamak bize güç verir. Karşımıza çıkan engelleri aşmak için direnç verir. Bizlere azim aşılar. Daha aydınlık yarınlar için yol gösterir. Umutsuzluk, yılgınlık ve vazgeçmekten bizi alıkoyar. Bu duygu ve düşünceler ışığında onu anmaktan daha çok anlamanın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaşamak ve yaşam süreci kıymetli ve bir daha tekrarı olmayan bir hazinedir. Bize düşen ise şartlar ne olursa olsun bu hazineyi korumak ve yarınlara taşımaktır. Önümüzde ki yıl, coğrafyamızın bu büyük değerleriyle ilgili birçok projemizi de hayata geçireceğiz. İlçemizde onların izlerini çok daha görünür hale getireceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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