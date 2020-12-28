Başkan Sandıkçı: "Gözümüz de kulağımız da vatandaşımızda"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak, "Ne yaparım değil, birlikte nasıl yaparız anlayışını hakim kılmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak, "Ne yaparım değil, birlikte nasıl yaparız anlayışını hakim kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gözümüz de kulağımız da vatandaşımızda" dedi.

Hayat ve yaşam koşulları ne olursa olsun her zaman vatandaşın yanında olmak gibi bir sorumluluklarının olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Ne yaparım değil, birlikte nasıl yaparız anlayışını hakim kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gözümüz de kulağımız da vatandaşımızda. Özellikle bu zor dönemde şartların elverdiği sürece bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu zor günleri yan yana, omuz omuza, yürek yüreğe aşacağız. Daha iyisi için mücadele edeceğiz. İlçemizde yatırımlar devam ediyor. Projeler devam ediyor. Salgın ile mücadele devam ediyor. Zor günler kısa bir zaman sonra bitecek inşallah" diye konuştu.

İlçeye yapılan yatırımlar ilgili esnaf ve vatandaşa bilgi veren Sandıkçı, vatandaşların sorulanı da yanıtladı. Başkan Sandıkçı, "Şehir Hastanesi, noter, yeni açılan ilçe müdürlükleri, imar, kentsel dönüşüm, eğitim, istihdam alanında durmadan adımlar atıyoruz. Projeler hayata geçiriyor ve hazırlıyoruz. Yarınlarımız güçlü olsun diye. Umutlarımız hep diri kalsın diye. Güzel günler lafla değil, emekle alın teri ile gelir. Biz omuz omuza olduğumuz sürece yarınlar bizimdir. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı