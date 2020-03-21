Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" - Haberler
İbrahim Sandıkçı, Zabıta, Canik, Güncel

Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz"

İlçede korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz.

21.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:17
Başkan Sandıkçı:

İlçede korona virüsü salgınına karşı dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz. El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" dedi.

Canik Belediyesi korona virüsü salgınına karşı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını 7 gün 24 saat usulüne göre sürdürüyor. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı çalışma yürüten Canik Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerine stant kurdu. Kurulan stantlarda pazar esnafına ve pazar ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatandaşların sağlığı için dezenfekte çalışması yaptı. Belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibi de korona virüs salgına karşı yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar olan çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte edildiği belirtildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Halkımızın sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı daha önce ilçemiz genelinde kamu binalarımızda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık ve bir program dahilinde yapmaya devam ediyoruz. Bunların yanında halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizdeki pazar yerlerine zabıta ekiplerimiz kurdukları el dezenfekte stantlarıyla pazarcı esnafımız ve ihtiyaçlarını gidermeye gelen vatandaşlarımız için virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Sandıkçı, "Tüm dünyayı eskisi altına alan bu salgını kesinlikle hafife alamayız. Biz belediye olarak Bakanlıklarımızın yayınladığı genelge doğrultusunda ilçemiz sınırları içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz aralıksız denetimlerini yapıyor. Çevre temizliğimizin yanında kişisel temizliğimize de özen göstermeliyiz. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım. Sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Sosyal hareketliliğimizi azaltalım. Bakanlıklarımızın uyarılarına azami şekilde uyalım. Birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek bu salgının üstesinden geleceğiz. El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu Haberler
Ankara'da virüs salgını sonrası yaşlıların ücretsiz kartları durduruldu
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Seda Akgül Hande Soral Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Sandıkçı: "El birliği ile bu salgını önleyeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 18:40:20. #1.15#
title