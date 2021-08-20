Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı

Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara belediyeye ait vergi borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara belediyeye ait vergi borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması"na ilişkin 7326 Sayılı Kanun ile vatandaşların belediyeye ait vergi borçlarının yeniden yapılandırılacağını duyurdu. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına bu fırsattan herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

Ödemelerin peşin olabilmesinin yanında vatandaşa 6, 9, 12 ve 18 ay taksit seçeneğinin de sunulduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, peşin ödemelerde yüzde 90 faiz indirimi uygulaması olduğu bilgisini aktardı.

31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi borçlarını taksitlendiren vatandaşların ödemelere Eylül ayında başlayacağını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ödemelerin 2 aylık periyotlar halinde gerçekleşeceğini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ödemeler EFT ve havale yoluyla da yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız yapılandırma işleminden sonra ödemelerini belediyemizin web sitesi e-ödeme bölümünden yapabilmektedir" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Hande Yener Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:14:41. #1.15#

title