Başkan Sandıkçı'dan vatandaşlara 'yapılandırma' çağrısı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara belediyeye ait vergi borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlara belediyeye ait vergi borçlarını yapılandırmaları çağrısında bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması"na ilişkin 7326 Sayılı Kanun ile vatandaşların belediyeye ait vergi borçlarının yeniden yapılandırılacağını duyurdu. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına bu fırsattan herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

Ödemelerin peşin olabilmesinin yanında vatandaşa 6, 9, 12 ve 18 ay taksit seçeneğinin de sunulduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, peşin ödemelerde yüzde 90 faiz indirimi uygulaması olduğu bilgisini aktardı.

31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi borçlarını taksitlendiren vatandaşların ödemelere Eylül ayında başlayacağını kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, ödemelerin 2 aylık periyotlar halinde gerçekleşeceğini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Ödemeler EFT ve havale yoluyla da yapılabilmektedir. Vatandaşlarımız yapılandırma işleminden sonra ödemelerini belediyemizin web sitesi e-ödeme bölümünden yapabilmektedir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı