Başkan Sandıkçı: "Canik Samsun'da öncü bir belediye haline gelecek"

Samsun'un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'in doğru planlanmış, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle Samsun'da öncü bir belediye haline geleceğini söyledi.

Başkan Sandıkçı, Canik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı'nda ilk 100 gün hakkında değerlendirmelerde bulundu. Belediyenin mevcut durumuna, ilçenin tüm sorunlarına ve halkın kendilerinden beklentilerine vakıf olduklarını belirten Sandıkçı, vatandaşların beklentilerini önceleyerek, hayalci bir anlayıştan uzak bir şekilde bilgiyi, finansı, zamanı ve insan kaynaklarını doğru yöneten bir anlayışla Canik'te ihtiyacı olan değişim ve dönüşümü sağlayacaklarını ifade etti.

"Stratejik planlamamızı yapıyoruz"

Yaşadıkları ilçeye hizmet etme aşkıyla, ben değil biz anlayışıyla, toplumumun müşterek sesine kulak verdiklerini dile getiren Sandıkçı, "Bir kesimin değil her kesimin belediye başkanı olduğumuz bilinciyle, gönül belediyeciliği düsturuyla ilçemizde aç yatan, açıkta kalan, başı okşanmamış tek bir vatandaşımızı bırakmadan, ayakları yere basan, gerçekçi bir plan dahilinde ilçemizi Samsunumuzun ve Karadeniz'imizin yaşanabilir, markalaşmış bir ilçesi haline getirerek, sürdürülebilir büyüme ve yüksek yaşam kalitesi ilkesini ilçemizin tüm mahallelerine yayarak, kentsel dönüşüm sorununu çözmüş ve herkesin mutlu, huzurlu, güvenli yaşayabileceği mahalleleri olan, mevcut yaşam alanlarının tüm Samsunlu hemşehrilerimizin kullanımında olacağı, ilçemizin ve şehrimizin tüm katmanlarıyla uyumlu bir çalışma içerisinde hareket eden, nitelikli insan göçünün yaşandığı, hizmetin tüm mahallelerimize eşit bir şekilde dağıtıldığı, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla günü değil geleceği kurtaran projelerin hayata geçirildiği, sonuç odaklı bir çalışma perspektifiyle şehrimizin hukukunu koruyarak ilçemize ruh katacak işlerin yapıldığı, hükümet ve özel teşebbüs yatırımlarının ilçemize kazandırıldığı, çocukların, engellilerinin, kadınlarının, yaşlılarının huzur ve güven bulduğu, ideolojik yaklaşımlardan uzak hizmet odaklı bir zihniyetle aidiyet ekseninde ortak bir ilçe kültürü ve şehirlilik bilinci oluşturacağız. Bu manada halkımızla aynı dili konuşup aynı gönül ikliminde buluşarak ne yapmamız gerektiğini biliyor ve bu sorumluluk duygusuyla stratejik planlamamızı yapıyoruz" dedi.

"Başkan yardımcıları ve şahsım dahil olmak üzere makam araçlarının kullanımını yasakladık"

"İş bilenin kılıç kuşananındır" diyen Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza bu yola çıkarken de ifade ettiğimiz gibi belediyenin asli işlerine öncelik vereceğiz. Kamu kaynaklarını hayalci bir yaklaşımla israf etmeyecek, elzem olan sorunlarımızın çözümü noktasında çaba sarf edeceğiz. Bu manada en iyi kaynak tasarruftur ilkesiyle ilk olarak belediyemizde ki israf kalemlerini belirleyerek tasarruf tedbirlerimizi uygulamaya başladık. Öncelikle makam araçlarından başladık. Başkan yardımcıları ve şahsım dahil olmak üzere makam araçlarının kullanımını yasakladık. İhtiyaç halinde yazısını yazarak aracı alıp kullanabiliyor. Eskiden bu böyle değildi. Tüm belediyelerde bu şekildeydi. Akaryakıt şantiye ve telefon giderleri gibi lokalde ufak gibi görünen ancak totalde büyük rakamlara ulaşan giderleri kıstık. Atölyelerimizde şantiyemizde yapabileceğimiz işleri firmalara vermeyerek park bahçe temizlik ve benzeri çalışmaları daha az maliyetlerle kendi atölyelerimizde yapmaya başladık. Canik'te rota, bundan böyle rantiyeye değil şantiyeye doğrudur. Bazı hizmetlerle ilgili sırf o hizmetleri yerine getirmek adına devletimiz tarafından kurulan kamu kurumları varken bizler o alanlarda faaliyet göstermeyeceğiz dedik. Devletin her kurumu var. Bir sıkıntımız yok ama belediyeler olarak bizler devlet kurumundan yardım almaktansa işi bilen tarafından işin yönlendirilmesi varken bazı işleri biz bünyemize almışız. Dolayısıyla işin uzmanı olmayanlara kurumlarımızı teslim etmişiz. Yani bir şey yapıyormuş gibi gözükmüşüz ama sonuçta pek bir şey yapmamışız. Bu anlamda bundan sonra devlet kurumlarıyla çok ciddi bir iş birliğinde hep birlikte sizlere hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Genel revizyon, imar planı ve ilave imar planı çalışmalarına başladık"

100 günlük süreç içerisinde daha önce kurulmuş ancak aktif olarak kullanılmayan, amacına ulaşmamış projeleri de aktifleştirdiklerini ve rantabıl bir şekilde kullanılabilir hale getirdiklerini bildiren Sandıkçı, "Tüm Canik'te genel revizyon, imar planı ve ilave imar planı çalışmalarına başladık. Bir buçuk yıl gibi bir zaman içerisinde ilçemizin tamamında imar planı eksiği kalmamış olacak ve uzun yıllardır süregelen bu sorunu çözmüş olacağız. Bu sorunun çözümüyle birlikte vatandaşlarımızın belediyemiz dışında başka kurumlardaki sorunlarının da çözümünün yolu açılmış olacak. Halkımızın karşısına çıktığımız ilk gün 'biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik' dedik ve ilk iş kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağladık. Bize göre ilçemizin ihtiyacı olan en önemli adım buydu. Kurumumuzun ve diğer kurumların hukukunu tüzel kişiliğini koruyarak devlet adına millet adına işbirliği yapmaya güç birliği yapmaya milletimize hizmet yolunda koordinasyonu sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü bizler birbirimize rakip olan değil paydaş olma durumunda olan kurumlarız" şeklinde konuştu.

Sandıkçı ayrıca, Canik'in doğru planlanmış, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle Samsun'da öncü bir belediye haline geleceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya ayrıca, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, azalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA