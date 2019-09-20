Başkan Sandıkçı: "Canik'i güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz"

20.09.2019 18:26

gündüz demeden çalışacağız" dedi.



Canik Belediyesi vatandaşların taleplerini ve sorunlarını bizzat yerinde tespit edip dinlemek için tertip ettiği Mahalle buluşmalarının üçüncüsünü Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirdi. "Başkan Mahallemde" projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi Akıncılar Sokak'ta gerçekleştirilen buluşmada tüm katılımcılara tek tek söz verilerek beklenti, talep ve sorunlarının dile getirildi.



"İlçemizde birlik beraberliği sağladık"



Burada açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, şeffaf, hesap verebilir ve ortak aklı önemseyen yönetim anlayışı gereği ilk önce 100. gün değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde mahalle muhtarları ve her iki belediyenin bürokratlarıyla koordinasyon ve istişare toplantısı yaptıklarını ifade eden Sandıkçı, "3 hafta önce de mahalle buluşmalarımızı başlattık. Kurumlar arası iş birliğini ve vatandaşlarımızla istişareyi önemsiyoruz. Derdi Canik olan, ilçemize hizmet etmek isteyen herkesle yol yürümeye hazırız. İlçemizde birlik ve beraberliği sağladık. Asli işlerimize yönelerek önceliklerimizi doğru belirledik. İlçemizin temel sorunlarına göre mali politikamızı belirledik. İsrafa son verdik. Tasarruf tedbirlerini artırdık. Hem hizmet üretiyor hem tasarruf yapıyoruz. Genel revizyon imar planını hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm en birincil gündemimiz. Gönül belediyeciliğini esas alarak lüksten şatafattan uzak duruyoruz. Buraların bizlere emanet olduğunu biliyoruz. Emanete layıkıyla sahip çıkacağız. İlçemizi her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Daha güzel bir Canik için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.



Programa ayrıca, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Özdemir, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Cevdet Dursun ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA