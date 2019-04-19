Başkan Sandıkçı: "Canik'i 21. Yüzyıla Yakışacak Bir Şehir Haline Getireceğiz"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'i 21. yüzyıla yakışacak bir şehir haline getireceğimize inancımız tam" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan Sandıkçı'nın son konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş oldu. Karaaslan ve Köktaş, Canik Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle tebrik ettikleri Başkan Sandıkçı'ya yeni görevinde başarı dilerken, Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman söylediği gibi Canik'te gönül belediyeciliği yapacaklarını ifade etti.

Karaaslan: "Canik'in marka değeri artacak"

Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Canik Belediye Başkanı olarak seçilen başkanımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki kendisi Canik'te AK Parti belediyeciliğini en güzel şekilde uygulayacak ve bu güzel ilçemizin marka değerini artırmak anlamında gereken her türlü çalışmayı yapacaktır. Yeni görevi başkanımıza hayırlı olsun, kendisine ve meclis üyelerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Köktaş: "İnsana değer veren belediyeciliği ortaya koyacağız"

Canik'in Samsun'un en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve seçilen belediye başkanlarımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diliyoruz. İlçelerimizde alt yapı, imar, park, bahçe, sosyal tesis ihtiyaçlarının birçoğu karşılandı. Bundan sonra AK Parti'yi, AK Parti yapan değerlere sahip çıkarak hizmet belediyeciliğinin yanında, gönül belediyeciliğini ön planda tutarak, insana değer veren belediyeciliği ortaya koymaktır. Başkanlarımız her zaman olduğu gibi mutluluğunda, üzüntüsünde, kederinde halkın yanında olan yönetim anlayışını daha da ön plana çıkararak hizmetlerine devam etmenin gayreti içinde olacaktır. Bizlere düşen görevler, sorumluluklar ne ise onları da tarafımıza ileterek, onların önünü açmak, insanlarımızı mutlu ve memnun edecek hizmet ve yatırımlarımı yapmak üzere desteklerimize her zaman olduğu gibi devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sandıkçı: "Canik'i 21. yüzyıla yakışacak bir şehir haline getireceğiz"

Ziyaretlerden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı'da, şunları söyledi:

"Makamlar sadece halkımıza hizmet etmek için bir araçtır. Biz meclis üyelerimiz ile birlikte halkımızın bize verdiği emanete en uygun şekilde sahip çıkacağız. Şehirlerimizin gelişiminde yerel yönetimler önemli bir işlevi yerine getiriyor. Canik ve Samsunumuza en güzel hizmetleri sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Canik'i 21. yüzyıla yakışacak bir şehir haline getireceğimize inancımız tam. Canikimizi bu dönem inşallah yıldızı daha çok parlayan bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu şehir bizim. Şehrimizi daha da güzelleştirme ve daha ileriye taşıma noktasında AK Parti belediyeciliğini en iyi şekilde ilçemizde uygulayacağız. Sayın Milletvekillerimizle ve bu şehrin dinamikleriyle beraber el ele vererek güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Bu uzun soluklu yolculukta Canik Belediyesi olarak bizim için vatandaşımızın memnuniyeti hep ön planda olacaktır. İnsanı merkeze alan bir bakış açısıyla halkımıza hizmet etmek için çalışacağız. İlçemizi fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik adına örnek olacak bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın her zaman bahsettiği Gönül Belediyeciliği anlayışıyla şehrimize hizmet ederken insanlarımızın da gönlüne girmeyi hep birlikte başaracağız."

Ziyaretlerin bir bölümünde yer alan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'da Başkan Sandıkçı'ya çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA