Başkan Şandan: "Serbest Bölgelerde üretim ile mega-yat bakım sektörüne destek sağlanmalı"

16.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:53

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi.



Türkiye Serbest Bölgeler iş dünyası Antalya'da toplandı. Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD), Bursa Serbest Bölgesi İşadamları Derneği (BUSBİAD), Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (ESBİAD), İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği (İESBD), Kayseri Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (KASBİAD), Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR) ve Mersin Serbest Bölge Kullanıcılar Derneği (MESBAK) başkan ve temsilcileri, Serbest Bölgelerdeki sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.



Serbest Bölgeler Dernekler Platformu Dönem ve ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Şandan, serbest bölgelerde istihdamı ve ihracatı artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanması gerektiğini söyledi. Şandan, "Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde,yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak Serbest Bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde uluslararası sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabiliriz. Türkiye' de 18 serbest bölge bulunuyor. Üretim, alım-satım ve diğer faaliyet alanlarında 764'ü yabancı sermaye, 2 bin 66'sı Türk sermayesi olmak üzere toplam 2 bin 830 firma faaliyet göstermektedir. Ülke ekonomisine 2018 yılı verilerine göre, yaklaşık 21 milyar dolar katkı sağlayan ve geçen seneye göre yüzde 7'lik artış gösterdi. 75 bin kişilik istihdam gerçekleştiren Türkiye Serbest Bölgeleri, katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği teknoloji ve ticaret merkezi haline dönüşmüştür" ifadelerinde bulundu.



"8.2 milyar dolarlık ihracat"



Serbest Bölgelerden 2018 yılında yaklaşık 8.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilerek, ülke ekonomisinin desteklendiğine dikkat çeken Emre Şandan, "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeler konusunda başarılı bir rol model oluşturan Antalya Serbest Bölgesi medikal ve elektronik sektörleri yanında, ağırlıklı olarak Yat imalat ve Mega Yat Bakım alanında Türkiye'nin ilk ihtisas serbest bölgesi olma yolunda ilerlemektedir. 2020 yılı itibariyle Mega - Yat bakımı konusunda bölgede yapılacak olan büyük ölçekli yatırımların da ihtisaslaşma konusunda ciddi bir adım olacağı inancını taşıyoruz. Bu kapsamda Serbest Bölgelerde özellikle tüm üretim faaliyetleri ile mega-yat bakım sektöründe bulunan firmalara destek sağlanmalı. Serbest Bölgeleri daha avantajlı kılacak yeni stratejiler kurgulanmalıdır. Sınırların kalktığı, oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde, yeni küresel ticaret dinamikleri göz önünde bulundurularak Serbest Bölgelerin ihracatını, üretimini ve istihdamını artıracak yeni avantaj paketleri hazırlanmalıdır" diye belirtti.



Platform dönem Başkanlığı ESBİAD Başkanı Bilgen Salih Narlı'dan, ASBİAD Başkanı Emre Şandan'a devredildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA