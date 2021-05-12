Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
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Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı

Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin tüm birimlerini tek tek gezerek personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin tüm birimlerini tek tek gezerek personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ana binadan başlayarak dış birimlerdeki müdürlükleri de ziyaret eden Başkan Sandal, "Sağlıklı ve huzurlu yarınlarda hep bir arada olmak ümidiyle, aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi söz verdiği gibi tüm personelin maaşlarını, ikramiyelerini, erzak ve giyim yardımlarını erkenden hesaplarına yatıran Başkan Sandal, bayram öncesi son iş gününde personelini yalnız bırakmadı. Ana binadan başlayarak tüm belediye birimlerini tek tek dolaşan Başkan Sandal, zabıta, sağlık işleri, park ve bahçeler, fen işleri, destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlüklerinde işçilerle bir araya geldi. Sandal, "Tüm felaketlerde Bayraklı Belediyesi olarak örnek bir çalışma sergiledik. Bayraklılılar adına size minnet ve şükran borcumuz var. Tüm çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İyi ki varsınız"

Başkan Sandal, belediye emekçileriyle bir araya geldiği birim ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Hepinizin bayramını kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İyi ki varsınız. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz ki; daha sağlıklı, güzel işleri hep birlikte yaparız. Sizlerle çalışmaktan mutluyuz. Çünkü biz depremde, pandemi ve selde iyi işler yapabildiysek emeklerinizin sayesinde bunu başardık. Çalışanlarımızın büyük özveri ve gayretle çalıştığına şahidim. Bayraklılılar adına size minnet ve şükran borcumuz var. Tüm çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Bayraklı'yı hepimizin istediği, herkesin yaşamak için özendiği bir kent haline getireceğiz. Vatandaş sizden memnun olduğu için bizden memnun. Siz görevinizi iyi yaptığınız için bizden memnunlar. O yüzden tek ricamız içinizdeki hoşgörüyü kaybetmemeniz. Biz her zaman emek veren her arkadaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hakka inanın ve hak yolundan ayrılmayın. Bunu doğru yaptığınız sürece kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Bu zorlu süreçte ben o iç huzuru sizlerin sayesinde hissedebiliyorum. Bizim tüm çalışmalarımızda baktığımız tek şey karşımızda bir insan olduğu ve bu konuda da üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidir. Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" sözlerine yer verdi.

Esma Teyze'ye bayram ziyareti

Başkan Sandal, ayrıca sel felaketi sonrası Doğançay Mahallesinde incelemelerde bulunurken karşılaştığı ve ziyaret sözü verdiği Esma Teyze'yi de Ramazan Bayramı'nda ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda sokakta karşılaştığı Esma Teyze'yi Doğançay'daki evinde ziyaret eden Başkan Sandal, ailenin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bir süre Esma Ulu (74) ile sohbet edip hal hatır soran Sandal, Esma Teyze ve ailesine mutlu, huzurlu bir yaşam diledi. - İZMİR

Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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