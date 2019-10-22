Başkan Sandal muhtarlarla buluştu

22.10.2019 09:35

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, "Bayraklı'yı el birliğiyle bir yerlere taşıyacağız. İyi niyetle yaklaşıp, tüm sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. Bu tür toplantılara periyodik olarak devam edeceklerini ifade eden Başkan Sandal, "Her mahallemize elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe Başkan Sandal ve muhtarların yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve eski muhtarlar katıldı. Yerel idarelerin mahallelerdeki en önemli temsilcileri olan muhtarların birer meclis üyesi gibi olduğuna işaret eden Başkan Sandal, "Muhtarlarımız bizim doğal meclis üyelerimiz. Bugün muhtarlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz, geçmiş dönem muhtarlarımız da var. İşte olması gereken de, istediğimiz resim de bu. İstenen hava bu. İnanıyorum ki, karşılıklı iyi niyetlerle, sorunları doğru tespit edip, bu sorunlara iyi niyetle yaklaştığımız sürece tüm sorunların üstesinden çok rahatlıkla geliriz. Çünkü bizler bu kentin sorunlarını biliyoruz ve 'bunlara rasyonel çözümler üreteceğiz ve bu sorunları el birliğiyle çözeceğiz' diyoruz. Bu gece de o birlikteliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi" dedi.

Her mahallemize destek vereceğiz

Mahalle ziyaretleri kapsamında sorunları yerinde tespit ettiklerini vurgulayan Sandal, bu ziyaretlerin de süreceğini kaydetti. Sandal, "Mahallelerimizi gezdik sorunları aldık ve bu gezilerimizi 6 ayda bir periyodik olarak yapacağız. Çözdüklerimizi söyleyeceğiz, çözüm bekleyenlerle ilgili de yapacaklarımızı anlatacağız. Sizlerden çözüm noktasında da anlayışlı olmanızı diliyoruz. Çünkü bazı işlerin gerekli olduğuna inansanız bile bütçeniz yetmiyor. İnanıyorum ki, bu sıkışık süreci atlattıktan sonra vatandaşımızın mahallelerimizin sıkıntılarını çözeceğiz ve elimizden gelen tüm desteği de sunacağız" diye konuştu.

Başkan Sandal etkinlik kapsamında muhtarlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Bültenler