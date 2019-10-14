Başkan Sandal, işçilerle buluştu

14.10.2019 12:24

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, fen işleri müdürlüğündeki işçilerle mesai saati öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Sandal, "Bayraklı artık ahlak ve kimliğiyle anılan bir belediye olacak" dedi.



Fen işleri müdürlüğündeki işçiler, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile buluştu. Burada işçilerle kahvaltı yapan Sandal, gün geçtikçe belediyenin masraflarının arttığını; ancak gelirlerinin aynı oranda artış göstermediğini dile getirdi. Başkan Sandal, "20 yaşından beri siyasetin içindeyim. İşçinin, köylünün, emekçinin yanındayım. Kim ne derse desin, bugüne kadar yaptığımız uygulamaların tamamı işçilerimiz, çalışanlarımız ve kentimiz içindir. Belediyeden yapılan kesintileri, çalışanlara yansıtmamak adına tasarruf tedbirleri aldık ve bu tasarruflarla hiçbir arkadaşımızın maaşı gecikmedi; ayrıca borçlar da ödeniyor. Bir tarafta maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk yaşayan insanlar varken, diğer tarafta belediyenin imkanlarını kendisi için kullananların önüne geçtik. Kimsenin ekmeğiyle, işiyle uğraşmayacağız dedik, kimseyi işinden etmedik. Hakkınıza, emeğinize sahip çıkın! Sizin kimseye minnet borcunuz yok. Gece gündüz çalışarak, çoluk çocuğunuzun nafakası için çalışırken kimseye yalakalık yapmaya, kimsenin önünde eğilmeye ihtiyacınız yok. Bize verilen bir görev var ve amirimiz vatandaş" diye konuştu.



İşini gerektirdiği gibi yapan herkese eşit mesafede olduklarını vurgulayan Başkan Sandal, "Ben rozetini çıkarmayan bir belediye başkanıyım ve bu rozet bana vatandaşı ayırmamayı; işçinin, emekçinin hakkını korumayı, emeğe sahip çıkmayı söylüyor. Bir emekçi arkadaşımızın alnının terinin hakkını vermek, bizim boynumuzun borcudur. Üzerimize düşen neyse yaparız. Elimizde imkan var; ama okula gidemeyen, yatağa aç giren vatandaşlarımız var. Bunlar çözülebilir mi? Evet çözülebilir ve çözeceğiz. Bayraklı artık ahlak ve kimliğiyle anılan bir belediye olacak. Kentin tüm problemlerini gelmeden önce zaten biliyorduk. Ufak tefek aksaklıklar da var ancak bunlar da süreç içinde düzelecek. Ben sizlerin sonuna kadar arkasındayım" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA