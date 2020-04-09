Başkan Sandal, ilk yılını değerlendirdi!
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Bayraklı, Sandal, Güncel

Başkan Sandal, ilk yılını değerlendirdi!

31 Mart yerel seçimlerinde, yüzde 55.1 oy oranıyla göreve gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bir yıllık hizmet dönemini değerlendirdi.

09.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:21
Başkan Sandal, ilk yılını değerlendirdi!

"Bambaşka bir Bayraklı yaratacağız"

Seçim öncesi söz verdikleri projeleri tek tek hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Sandal, "Bayraklı'nın sorunlarını, dertlerini bilerek geldik. Görev süremiz sonunda yapısıyla, dokusuyla, çehresiyle bambaşka bir kent yaratacağız" dedi.

İSRAFLA MÜCADELE

Göreve gelir gelmez ilk olarak belediyenin mali yapısını güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Sandal, "Verimli çalışma, israfla mücadele ve doğrudan teminlerde şeffaflık sağladık. Ardından bir ihale komisyonu kurarak, tüm ihalelerimizi canlı olarak yayınlamaya başladık. Aldığımız önlemler sayesinde ayda 3 milyon liraya yakın tasarruf ediyoruz. Bugün itibariyla geçmiş döneme ait 78.5 milyon lira borç ödedik. Göreve gelirken 'Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek' diye söz vermiştik. Bu amaçla kaynaklarımızı israf etmeden, kul hakkı gözeterek, halkın yararına projeler üretmeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

ALT YAPI SEFERBERLİĞİ

Bayraklı'nın birikmiş alt yapı sorunları olduğunu ve bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Sandal, şunları söyledi: "Özellikle yollarla ilgili ciddi şikayetler vardı. Bu konuda hemen çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bugüne kadar 70 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik, 31 bin ton da yama yaptık. Aynı şekilde mahallelerimizin park ihtiyacına da hızla yanıt verdik. Bir yılda ilçemize 7 yeni park kazandırırken, 28 parkımızı yeniledik. Ekiplerimiz, ilçe genelinde yol, istinat duvarı ve merdivenlerin bakım ve onarımlarını, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alanlarda da vatandaşlarımızdan gelen talebe göre, sosyal tesisler kurarak, spor sahalarının bakım ve onarımını yapıyoruz."

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR KENTİ

Bayraklı'da, kültür-sanat, spor ve meslek kurslarıyla binlerce kişinin hayatına dokunduklarını vurgulayan Başkan Sandal, "Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlediğimiz 26 kurs ile 3 bin vatandaşımıza hobi kazandırıyor, mesleki eğitim veriyoruz. Spor İşleri Müdürlüğümüz ise bu yıl 19 kursla 3 bin 170 kişiyi sporla buluşturdu. Atletizmden jimnastiğe, zumbadan judoya açtığımız kurslarla çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Genç sporcularımız, kazandıkları 172 madalyayla göğsümüzü kabarttı" dedi.

28 BİN 500 KİŞİYE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Sağlık alanında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Sandal, bir yılda 28 bin 576 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunduklarını açıkladı. Başkan Sandal, "5 bin 594 yurttaşımız, belediye hekimlerimizin verdiği poliklinik hizmetlerinden yararlandı. Aynı dönemde 19 bin 252 kişi de diş kliniklerimizde tedavi imkanı buldu. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personelimiz, son bir yılda 2 bin 509 hastayı evlerinden alıp çeşitli hastanelere naklederken, 1117 hastaya evlerinde pansuman ve enjeksiyon uygulandı. Doktorlarımız 104 hastayı da evlerinde ziyaret etti" diye konuştu. Başkan Sandal, belediye bağlı veteriner hekimlerin de son bir yılda 2 bin 950 sokak hayvanına tedavi uyguladığını dile getirdi.

KADINLAR YAŞAMIN HER ALANINDA OLACAK

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yoksulluğun önlenmesi için kadınların da üretime katılması büyük önem taşıyor. Bu amaçla geçmişte kurulan ancak atıl halde duran Bayraklı Kadın Kooperatifimizi yeniden faal getirdik. Kadınların ürettikleri ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Ayrıca AB'nin hibe kredilerinden yararlanabilmeleri için de ileri dönüşüm projesi çalışmalarımız sürüyor. Bunların yanında İzmir'de kadın sığınma evine sahip tek metropol ilçe belediyesiyiz. Son bir yılda 67 kadın bu merkezimizden yararlandı. Şiddete uğrayan kadınlarımıza da danışmanlık hizmeti veriyoruz."

ÇOCUK VE GENÇLİK KENTİ BAYRAKLI

Bayraklı'yı "Çocuk ve Gençlik Kenti" yapma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Sandal, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını da şöyle sıraladı: "Göreve gelirken hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmayacağı sözünü vermiştik. Sözümüzü tuttuk. İlk etapta 3 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağladık. BAYSEM'de öğrenci sayımızı 700'den 940'a çıkardık; fiziki koşulları iyileştirdik. Koronavirüs nedeniyle şu anda tüm öğrencilerimize uzaktan online eğitim vermeye devam ediyoruz. Bayraklı'da 72 kız öğrencimize yurt hizmeti sunuyoruz. Bu süreçte okul öncesi çocuklarımızı da unutmadık. 24 mahalleye 24 kreş projemiz kapsamında, 4 kreşimizin çalışmalarına başladık. Bu yıl içinde kreşlerimizi açmış olacağız."

YOKSULLUKLA MÜCADELE PROJELERİ

Dar gelirli yurttaşlara destek olmak amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Sandal, "Sosyal Marketlerimiz aracılığıyla 3 bin 600 aileye gıda, giysi ve eşya desteğinde bulunduk. Türkiye'de gıda israfını azaltmaya yönelik çalışmalar yapan Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile iş birliği yaptık. Bu kapsamda, Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki taziyeevimizin en alt katını gıda bankası olarak düzenleme çalışmalarımız sürüyor. İnternet üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanı sağlayan İhtiyaç Haritası Platformu ile iş birliği anlaşması imzaladık. Dar gelirli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla hazırladığımız Bayraklı Kart uygulamasında da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu proje kapsamında ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine vereceğimiz Bayraklı Kart'la, ihtiyaçlarını anlaşmalı esnaftan karşılayabilecek" diye konuştu.

SMYRNA DENİZLE BULUŞACAK

Görevinin ilk yılında, Bayraklı'nın çehresini değiştirecek projelerin hazırlıklarına da başladıklarını söyleyen Başkan Sandal, şöyle devam etti: "Smyrna Antik Kentini denizle buluşturacağız. Bu amaçla Bayraklı'yı ikiye bölen İzban hattı ve Altınyol'un üzerinde, yayalar için bir köprü yapılması planlanıyor. Sevgi Yolu ve bu yolun yan akslarını, Eski Smyrna Antik Kenti ile bütünlüklü olarak yeniden düzenleyeceğiz. Sokaklar, zemin taşlarından lambalarına, tentelerinden tabelalarına, ağaçlandırmadan havuzlarına, temalı banklarından heykellerine kadar özel olarak tasarlanacak. En önemli tarihi değerimiz Eski Smyrna Antik Kenti'ni daha etkin tanıtmak amacıyla Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi projesini hazırlıyoruz. Projemizin son ayağında da Bayraklı'nın tarihsel ve kültürel yapısına uygun olarak, kavşak, cadde ve parklarımızı Cumhuriyet, Efe, Smyrna temalı mitolojik ögelerin yer aldığı heykellerle süsleyeceğiz."

EN UYGUN MODELİ BULACAĞIZ

Bayraklı'nın öncelikli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren Başkan Sandal, "Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanımız var. Bu alan için plan revizyon taslağı hazırlandı. Bizim isteğimiz, tüm bileşenlerle birlikte ortak bir formül üretmek.En uygun modeli bulmak için, meslek odaları ve akademisyenlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada vatandaşın talebini özellikle önemseyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz belirli bir aşamaya geldi. En kısa zamanda bölgenin sosyal dokusunu da göz önünde bulundurarak 60 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacağız. Yepyeni mekanlar, sosyal donatı alanları ve modern alt yapısıyla Bayraklı'yı çağdaş bir kent görünüme kavuşturacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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