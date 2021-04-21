Başkan Sandal, depremzedeleri yalnız bırakmıyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren yoğun mesai harcayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentteki vatandaşları ziyaret etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren yoğun mesai harcayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konteyner kentteki vatandaşları ziyaret etti. Çocuklarla şakalaşan, vatandaşlarla sohbet edip, Ramazan aylarını kutlayan Başkan Sandal, "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. İmkanlarımız dahilinde her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Başkan Sandal, deprem sonrası kurulan ve 274 ailenin yaşadığı konteyner kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Temel ihtiyaçların karşılanmasında ilk günden itibaren verilen desteklerin ihtiyaç ve imkanlar dahilinde süreceğini belirten Başkan Sandal, "Tek dileğimiz, vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da binaların yıkılıp, yenilerinin yapılması sırasında vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşması için meclisimizde plan notu hazırladık. Vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Sandal'a ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden konteyner kent sakinleri de, "Her zaman yanımızda oldunuz. İhtiyaçlarımız karşılandı, moral verdiniz, destek oldunuz. İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etti.

Ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını dinleyen Sandal, Bayraklı Belediye Meclisince alınan tarihi plan notu kararı ile ilgili de bilgi veriyor. Önceliğin vatandaşların sağlıklı konutlara kavuşması olduğunu vurgulayan Sandal, "Eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda ve temel ihtiyaçlarınızın karşılanmasında üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Bize düşen sizin haklarınızı korumak ve bir an önce kendi kalıcı konutlara kavuşmanızı sağlamak için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak. Yalnız değilsiniz ve hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Biz her zaman yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı