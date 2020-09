Başkan Sandal'dan gazilere ziyaret Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesini ziyaret etti.

Tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Gününü kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ülkenin 3 temel değeri olan Atatürk, Türk bayrağı ve bölünmez bütünlüğü noktasında dil, din, ırk, mezhep, siyasal görüş farketmeksizin daima birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olunması gerektiğini belirtti. Sandal, "Gazilerimizin sorunları kamusal sorunlardır, dolayısıyla onlara her zaman sahip çıkmak zorundayız. Bu ülke hepimizin. Bu topraklara can veren biziz ve biz her zaman yanınızdayız. Sizinle birlikte olmak bizim için büyük onur, gurur. Sizi hiç yalnız bırakmayacağımızı bilmenizi isterim. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için mücadele veren tüm gazilerimizin gününü kutlarım" diye konuştu.

Günün anısına gazilere çiçek takdim eden Sandal, ayrıca anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Başkan Sandal'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden dernek başkanı Gazi Recep Doğru da, "Bizi yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA