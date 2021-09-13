Başkan Sandal Bayraklı'nın gururu İlkim'e sahip çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türkiye Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi olan Bayraklılı genç yüzme sporcusu İlkim Karaali'yi ağırladı.

Bayraklılı genç yüzme sporcusu İlkim Karaali Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında, 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi oldu. 2008 doğumlu Karaali, aynı zamanda 100 metre serbest stilde Türkiye 5.liği, 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 3.lüğü ve 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 7.liği derecelerini elde ederek Bayraklı'ya ve İzmir'e büyük bir gurur yaşattı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübünde sportif faaliyetlerine devam eden İlkim Karaali ailesiyle birlikte, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın konuğu oldu. Bayraklı'yı gururlandıran başarısından dolayı İlkim Karaali'yi makamında ağırlayan ve kutlayan Başkan Sandal, "İlkim bizleri onurlandırdı, bütün Bayraklı'yı onurlandırdı. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak sizleri ve çocuklarımızı kutluyoruz. İnşallah başarıları daim olur. Biz de her zaman onlarla gurur duyarız" diyerek görüşlerini ifade etti.

İlkim'in bundan sonraki sportif faaliyetleri konusunda belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade eden Sandal, "Belediyemiz sadece altyapı ya da çevre, sağlık ve temizlik gibi alanlarda değil, Bayraklımızın tüm potansiyelini ortaya çıkaracak, hatta onu daha da ileri taşıyacak eğitim-öğretim, spor ve kültür-sanat alanında onlarca projeye imza atıyor. 'Dünya çocuk ve gençlik kenti Bayraklı' hedefimiz doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tam da bu çalışmalarımızı yürüttüğümüz esnada Bayraklı'nın kendi çocuğu olan İlkim'in başarısı bizleri daha da mutlu etti. Bu gurur tüm Bayraklı'nın. Kurumumuzun bütün olanakları İlkim'e açıktır. Onun başarılarının devamı için her türlü desteği vermeye hazırız. Kendisine ve ailesine bu üstün gayretlerinden ve başarılarından dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Genç sporcu İlkim Karaali de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a destekleri için mutluluğunu ve teşekkürlerini ifade etti. - İZMİR