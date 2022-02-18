Başkan Sandal: "Bayraklı'da engel tanımıyoruz"

9 branştaki spor kursları ile ahşap boyama eğitimleri hem engelli vatandaşların hem de ailelerinin yüzünü güldürdü. Başkan Sandal "Biz Bayraklı'da engel tanımıyoruz. Özel gereksinimli yurttaşlarımızın, sosyal yaşamın her alanında var olması için çaba gösteriyoruz" dedi.

HEM SPORTİF HEM KÜLTÜREL EĞİTİMLER VERİLİYOR

Engelli vatandaşların sosyal ve kültürel yaşama daha çok katılması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, başta masa tenisi, voleybol, corn hole ve basketbol olmak üzere, 9 farklı branştaki spor kursları ve ahşap boyama eğitimleri ile dezavantajlı yurttaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Osmangazi Hizmet Binası içindeki Engelliler Merkezi'ne kayıtlı bin 766 kursiyere sosyal yaşamda daha çok yer alma imkanı sunan Bayraklı Belediyesi'nin hizmetleri beğeniyle karşılanıyor.

EVLERİNE ÖĞLEN YEMEĞİ SERVİS EDİLİYOR

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sportif ve kültürel eğitimlerin yanı sıra, evden çıkmakta zorlanan 75 engelli vatandaşa, düzenli olarak öğlen yemeği servisi yapıyor. Özel günlerde dağıtılan hediye çekleri de dezavantajlı yurttaşların yüzünü güldürüyor. Merkeze kayıtlı vatandaşlara -ihtiyaç halinde- tekerlekli sandalye, hasta bezi, koltuk değneği ve beyaz baston desteği sağlanıyor. Gelen talebe göre engelli vatandaşlar için hasta nakil aracıyla kamu kurumları veya hastanelere ücretsiz ulaşım hizmeti de veriliyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlar 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

"BAYRAKLI'DA ENGEL TANIMIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Engelsiz bir Bayraklı yaratma hedefiyle hareket ediyor, dezavantajlı yurttaşlarımıza yönelik sportif ve kültürel eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra sosyal yardımlarımızla da özel gereksinimli yurttaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve sorunların üstesinden hep birlikte geliyoruz" dedi.

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