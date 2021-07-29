Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret
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Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret

Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret Kastamonu Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Başkan Sancaktaroğlu'ndan Rektörümüze Ziyaret Kastamonu Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir araya geldi.

Kastamonu Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektörümüze Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede, Sancaktaroğlu, üniversitemizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin sonunda Sancaktaroğlu, Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi ve hediyelerini takdim etti. Prof. Dr. Uysal da Sancaktaroğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek hediyelerini sundu.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 29 Temmuz 2021, Perşembe/ 58 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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