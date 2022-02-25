Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

İhlas Haber Ajansı, Süleyman Cenk İdaye - Spor
 - Güncelleme:

- Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı Taraftarlar Murat Sancak maskesi takarak tribünlerde yerini aldı Murat Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelen taraftarlar, Murat Sancak maskesi takarak destek oldu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Taraftarlar Murat Sancak maskesi takarak tribünlerde yerini aldı

Murat Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelen taraftarlar, Murat Sancak maskesi takarak destek oldu

ADANA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için stadyuma giremeyince stat otoparkına kurulan çadır içerisinde maçı izlemeye başladı.

Başkan Sancak, Beşiktaş maçının ardından hakemlere tepki gösterdiği gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti ve toplam 113 bin lira para cezası verildi.

Mavi-lacivertli ekip, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ederken Başkan Sancak'ta takımı yalnız bırakmamak için stadyuma geldi. Cezalı olduğu için içeri giremeyen Başkan Sancak, stat otoparkına çadır kurdurup maçı burada izlemeye başladı.

Murat Sancak maskesi takan taraftarlar, Başkan Sancak'ın maçı izleyeceği çadır önüne gelerek yoğun ilgi gösterdi. Murat Sancak maskesi takan taraftarlar Başkan Sancak ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Taraftarlar tribünlerde de Murat Sancak maskesi takarak maçı izlemeye başladı.

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

Başkan Sancak stat otoparkında çadırda maçı izlemeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title