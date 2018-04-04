Başkan Şahiner Öğrencilerle Fidan Dikti

Sungurlu Belediyesi, Özel Dünya Sağlık Koleji öğrencilerinin ağaç dikim etkinliğine destek verdi.

Belediye ve okul işbirliği ile düzenlenen etkinlik çerçevesinde fidanları toprakla buluşturan öğrenciler, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i coşkuyla karşılayarak teşekkür ettiler.

Öğrencilerle birlikte fidanların dikimini gerçekleştiren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gençlerimizin çevreye duyarlı olmaları ve bu konularda faaliyet göstermeleri bizleri oldukça memnun etmekte. Kıymetli çocuklarımızın her zaman olduğu gibi yanlarındayız. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim "dedi. - ÇORUM