Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Koronavirüs (covid 19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında, aralıksız çalışan belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti
28.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:36

Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Koronavirüs (covid 19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında, aralıksız çalışan belediye personeline teşekkür etti.

'Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği Koronavirüs salgınına karşı ilçemizde aldığımız koruyucu önlemler kapsamında, ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli' diyen Başkan Şahiner, "Kendi sağlıklarını riske atarak, aileleriyle birlikte olacakları zamanlardan ödün vererek, hepimizin sağlığını korumak amacıyla ortaya koydukları üstün emekleri için ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ekiplerimizin, gece gündüz demeden, özveriyle çalışarak verdikleri emekler çok kıymetli. Mutlu yarınlarımız için; temizlik ekibimiz, sosyal yardım ekibimiz, park ve bahçeler ekibimiz ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımızın, bu zor günlerde verdikleri emeklerin farkındayız. Onların emeklerini boşa çıkarmayalım, bizler de evlerimizde olalım. İnşallah, gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Şahiner, Koronavirüs ile mücadele ekibine teşekkür etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:42:47. #1.15#
title