Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi
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Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi

13.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:07
Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Alzheimer hastalığı ve kronik hastalıkları sebebiyle yürüyemeyen Fatma Erdurucan'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Alzheimer hastalığı ve kronik hastalıkları sebebiyle yürüyemeyen Fatma Erdurucan'a tekerlekli sandalye hediye etti.

Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde oturan Yakup Ersurucan kronik hastalıklarından dolayı yürüyemeyen kayınvalidesi Fatma Erdurucan için Başkan Abdulkadir Şahiner'den tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştu. Erdurucan ailesinin isteğini geri çevirmeyen Başkan Şahiner, Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce vasıtasıyla tekerlekli sandalyeyi Fatma teyzeye ulaştırdı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Yakup Erdurucan, "Kayınvalidem rahatsızlıkları sebebiyle yürüyemez durumda. Ben de başkanıma sosyal medya üzerinden ulaşarak sandalye talebinde bulundum. Benim talep etmemden 1 saat geçmeden sandalye evimize ulaştırıldı. Bizlere bu kadar dikkate alan ve anında taleplerimizi karşılayan bir başka başkan daha görmedim. Sağolsun Başkanımız kimseyi geri çevirmediği gibi bizleri de geri çevirmedi." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Başkan Şahiner Erdurucan ailesini sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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