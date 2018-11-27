Başkan Şahiner Bayanlar ile Kahvaltıda Buluştu

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Bahçelievler Mahallesi'nin sorunlarını dinledi.

Başkan Şahiner, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan bayanlar ile mesire kafede kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda mahalleli bayanlar; taleplerini bizzat belediye başkanına iletme fırsatı buldu.

Bayanların taleplerini dinleyen ve not alan Başkan Şahiner; "Kıymetli annelerim, bacılarım kardeşlerim. Davetimize icabet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Burası Aile Meclisi, bende sizlerin bir evladı, kardeşi ve abisiyim. Sizlerle bir araya gelerek ilk ağızdan sorunlarınızı duymak istedik. İlk olarak Akçay mahallesinde başladığımız bu toplantılarımız tüm mahallerimizde devam ediyor. Kahvaltılı toplantılarımızda sizlerle fikir alışverişinde bulunarak daha güzel bir Sungurlu için çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ÇORUM