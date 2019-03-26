Başkan Şahin: "Yönetimde Şeffaflık ve Ortak Akıldan Taviz Verilmeyecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz verilmeyecek. Atakum için, sevgiyle başlayacağız, sevgiyle yöneteceğiz ve sevgiyle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Şahin, seçim çalışmaları kapsamında coşkulu, kalabalık ve görkemli mitingler yapmaya devam ediyor. Başkan Şahin, sevgi gösterileri ve yoğun tezahüratlar altında yaptığı konuşmalarda 'dünya kenti Atakum' vurgusu yaptı.

"Sözde şehirleşme için rant hırsına, büyüme adına betonlaşmaya izin vermeyeceğiz"

Vatandaşlara, 1 Nisan'dan sonra çok daha hızlı büyüyen, gelişen ve modernleşen bir Atakum sözü veren Başkan Şahin, "Atakum ne sırtını dayadığı yeşil dağlara ne de gönlünü açtığı mavi ufuklara ihanet etmeyecektir. Sözde şehirleşme için rant hırsına, büyüme adına betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Atakum çok özel bir şehrimizdir. Kendine has özellikleri vardır. Bu özelliklere uygun anlayış ile hizmet edeceğiz. Projelerimizi de bu özelliklere uygun hazırladık" şeklinde konuştu.

"Atakum'da turizm potansiyelini harekete geçireceğiz"

1 Nisan'dan sonra vaat ettiği projeleri hayata geçirmeye başlayacaklarını açıklayan Başkan Şahin, "Atakumumuz yolları, trafik akışı, oto parkları ve akıllı şehir uygulamaları ile daha düzenli olacak. Atakum, yeşil alanlarının korunup artırılması, koru ve parklarımız, millet bahçesi, spor alanları, hobi bahçeleri, yeni sosyal tesisleri, yenilenebilir enerji dönüşümü ve güney kent uygulaması ile daha çevreci, planlı, sağlıklı, temiz, huzurlu bir şehir haline gelecek. Atakum'da turizm potansiyelini harekete geçireceğiz. Akvaryum projesi, deniz feneri, kültür kompleksi, bilim ve teknoloji merkezi, kültür ve sanat etkinliklerimiz, mesleki beceri ve eğitim kurslarımız, Oyunland, öğretmen ve polisevi gibi diğer projelerimiz ile daha canlı, insanlarımızın daha mutlu, ekonominin daha güçlü olduğu ve dünyanın tanıdığı uluslararası bir şehir olacağız" diye konuştu.

"Kırsal kesimde ekonomi canlanacak"

Atakum'da 2014 yılında yeni mahalle olan köylerde yolların tamamının yapılacağını aktaran Başkan Şahin, "Köy konaklarını yaygınlaştıracağız. Kırsal kalkınma projelerimiz olan sözleşmeli ürün modeli ile alım garantisi getireceğiz. Süt, yoğurt ve tereyağ gibi ürünlerin endüstriyel ürün haline getirilmesini sağlayacağız. Üreticimizin kazançlarını artıracak ve yüzünü güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sevgiyle birlikte yürüyeceğiz"

2019-2024 projeleriyle Atakum için, Atakumlular için için var olduklarını kaydeden Başkan Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "100. yılda 100 proje hedefimizi Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte başaracağız. Katılımcı demokrasi, birlikte yönetim ve şeffaf bir anlayış ile çalışacağız. Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacak. İstişare kültürü Atakum'da hakim olacaktır. Belediye faaliyetlerinde muhtarlar, STK'lar ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyona, büyükşehir ve hükümetimizle iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimsenecek. Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz verilmeyecek. Atakum için, sevgiyle başlayacağız, sevgiyle yöneteceğiz ve sevgiyle birlikte yürüyeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA